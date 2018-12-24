Son Dakika Haberleri: Flamenko Grubu Duende Flamenko, Atakule'de Ankaralılarla Buluşacak

Flamenko Grubu Duende Flamenko, Atakule'de Ankaralılarla Buluşacak

1 saat önce

Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık'ta Atakule AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Flamenko Grubu Duende Flamenko, Atakule'de Ankaralılarla Buluşacak, System.String[]
Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık'ta Atakule AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Atakule AVM'nin açıklamasına göre, Atakule, yeni yıla girerken Ankaralıları flamenko ateşi ile buluşturacak. Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık tarihlerinde Atakule ziyaretçileri ile buluşacak.

İspanyolların ünlü flamenko müziği ve dansının sahneleneceği gösteride, Duende Flamenko, müzikleri ile kalplere, dansları ile de gözlere hitap edecek. 4 müzisyen ve 2 dansçıdan oluşan grubun sergileyeceği flamenko gösterisi, Atakule Botanik Katı'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:27 Kaynak: AA

Aralık, Atakule, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:15:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flamenko Grubu Duende Flamenko, Atakule'de Ankaralılarla Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]