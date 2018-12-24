Flamenko Grubu Duende Flamenko, Atakule'de Ankaralılarla Buluşacak
1 saat önce
Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık'ta Atakule AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.
Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık
'ta Atakule
AVM ziyaretçileriyle bir araya gelecek.
Atakule AVM'nin açıklamasına göre, Atakule, yeni yıla girerken Ankaralıları flamenko ateşi ile buluşturacak. Ankaralı flamenko grubu Duende Flamenko, müzikleri ve flamenko dansları ile 29-30 Aralık tarihlerinde Atakule ziyaretçileri ile buluşacak.
İspanyolların ünlü flamenko müziği ve dansının sahneleneceği gösteride, Duende Flamenko, müzikleri ile kalplere, dansları ile de gözlere hitap edecek. 4 müzisyen ve 2 dansçıdan oluşan grubun sergileyeceği flamenko gösterisi, Atakule Botanik Katı'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:27 Kaynak: AA
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