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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz.

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