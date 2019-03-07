Son Dakika Haberleri: Mansur Çağlar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Verildi

Mansur Çağlar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Verildi

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çağlar'a, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Mansur Çağlar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Verildi, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulı (PFDK) Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çağlar'a, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:26 Kaynak: DHA

Futbol, Spor
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