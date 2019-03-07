Mansur Çağlar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Verildi
1 saat önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çağlar'a, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulı (PFDK) Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çağlar'a, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:26 Kaynak: DHA
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