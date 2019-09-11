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46 dakika önce
Arda Turan-Berkay Şahin davası: Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
Arda Turan- Berkay Şahin davası: Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verildi.
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