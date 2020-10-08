MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşama planını açıkladı - Son Dakika

MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşama planını açıkladı

08.10.2020 18:56
MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşama planını açıkladı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında 2 gün 14 ders saati, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarda 2 gün 16 ders...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında 2 gün 14 ders saati, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarda 2 gün 16 ders saati yüz yüze eğitim verilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci aşama uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Buna göre; yüz yüze eğitimler, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAKOkul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde İl Hıfzıssıhha Kurullarının il- ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.YÜZ YÜZE EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLERBirleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Lise hazırlık sınıflarında ve 12'nci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.UZAKTAN EĞİTİMDE DERS SÜRESİ 30 DAKİKA

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek, devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.


MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşama planını açıkladı
MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşama planını açıkladı

milli eğitim bakanlığı, Pazartesi, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşama planını açıkladı - Son Dakika

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