SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 132 bin 913 testten 2 bin 198 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 75 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 874'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 132 bin 913 testten 2 bin 198 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, toplam hasta sayısı 363 bin 999, toplam vefat sayısı 9 bin 874, toplam ağır hasta sayısı 1780, toplam iyileşen hasta sayısı 316 bin 8 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" değerlendirmesinde bulundu.