Kandilli Rasathanesi'nde deprem açıklaması (1) - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nde deprem açıklaması (1)
30.10.2020 17:13
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener
; İzmir
'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener, "1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı" dedi.
- İstanbul
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