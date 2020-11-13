Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak - Son Dakika

Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak
13.11.2020 10:06
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun" dedi.
ANKARA, -
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