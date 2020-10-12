FLAŞ/2
12.10.2020 16:13
Dışişleri Bakanlığı: Bu itiraz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı: Bu itiraz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır. Oysa ki Sevilla Haritasının hukuken geçersiz olduğu AB ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur. Yunanistan'ın iddia ettiği üzere Meis adasının 40 bin kilometrekare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır.
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