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1 saat önce

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin.

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YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir."


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:10 Kaynak: DHA
Yekta Saraç, Güncel
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