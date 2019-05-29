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YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:10 Kaynak: DHA
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir."
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