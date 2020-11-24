Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması - Son Dakika

Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

24.11.2020 21:38
Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık'tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.


Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Pfizer, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız Burdur'da karantinayı ihlal eden vatandaş, pazara girerken yakalandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var
Başakşehir, Manchester United deplasmanında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Başakşehir, Manchester United deplasmanında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu         
21:53
Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek         
21:35
Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi!         
21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü         
20:51
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 22:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei