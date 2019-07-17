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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi
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