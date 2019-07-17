Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel Haber

flash

4 saat önce

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

flash, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi


Erhan Tuncel, Hrant Dink, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, PKK'nın mayınıyla ölen Ayaz ve Nupelda'yla ilgili açıklama yaptı Mahkemede katilin adını duyan babadan sert tepki: Ona 'Uğur' demeyin TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:25:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]