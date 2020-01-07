flash - Son Dakika

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6 saat önce

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız  ile ilgili  bilgi alabilirsiniz.


Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Bilal Ekşi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:09 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı
Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler

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