Son Dakika Haberleri: FMV Işık Ortaokulu'nun Öykü Ve Şiir Yarışması İçin Geri Sayım!

FMV Işık Ortaokulu'nun Öykü Ve Şiir Yarışması İçin Geri Sayım!

50 dakika önce

Sanatın farklı alanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerle öne çıkan FMV Işık Okulları, yine çok önemli bir edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

FMV Işık Ortaokulu'nun Öykü Ve Şiir Yarışması İçin Geri Sayım!, System.String[]

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları" konulu "Nakıyye Elgün Ulusal Şiir ve Öykü Yarışması" için yurdun dört bir yanından başvurular devam ediyor. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat 2019.

Osmanlıdan Cumhuriyet'e iki dönemi yaşamış, 1917'de Feyziye Mektebi Müdürlüğünü üstlenmiş, İstanbul Belediye Meclisinin ilk kadın üyesi olduktan sonra 1934'te ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM'ye girmiş aydın bir Türk kadını olan Nakıyye Elgün adına düzenlenen öykü ve şiir yarışmasına, Türkiye çapında devlet okulları ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Eserlerin ön elemesi 18 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşirken, seçici kurul tarafından değerlendirilmesi 12 Mart - 2 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 4 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise 16 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.

Seçici kurulunda Necdet Neydim, Füsun Çetinel, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Handan İnci'nin yer aldığı yarışmada birincilik ödülü 1000 TL, ikincilik ödülü 750 TL, üçüncülük ödülü 500 TL olurken, mansiyon ödülleri ise kitap seti olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:55 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sebze Fiyatları Artınca Evinin Salonuna Sera Kurdu Rus Futbolcular Kokorin ve Mamaev'in Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FMV Işık Ortaokulu'nun Öykü Ve Şiir Yarışması İçin Geri Sayım!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]