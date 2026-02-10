FNSS ve Nurol Makina'dan İş Ortaklığı - Son Dakika
FNSS ve Nurol Makina'dan İş Ortaklığı

FNSS ve Nurol Makina\'dan İş Ortaklığı
10.02.2026 16:40
FNSS ve Nurol Makina, Miilux OY ile teknik iş ortaklığı protokolü imzaladı. Savunma sanayiine katkı sağlanacak.

FNSS ve Nurol Makina güç birliği protokolü için bir araya geldi. FNSS ve Nurol Makina'nın gerçekleştireceği projelerde ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliğin, Miilux OY Türkiye tarafından temin edileceği aktarıldı. Bu kapsamda 3 firma arasında gerçekleştirilen 'Teknik İş Ortaklığı Protokolü', World Defense Show'da FNSS standında imzalandı.

Miilux OY, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ve Nurol Makina ile Türk savunma sanayii için güçlerini birleştirdi. Savunma sanayiine katkı sağlaması hedeflenen, global pazarda Türkiye'nin gücünü artıracak 'Miilux OY - FNSS - Nurol Makina Teknik İş Ortaklığı Protokolü' imza töreni, World Defense Show'da gerçekleştirildi. FNSS'nin standında yapılan imza törenine taraf şirketlerin üst düzey yöneticileri ve ziyaretçiler katıldı.

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, Miilux OY'dan temin edeceği bildirildi. Mevcut yurt içi ve yurt dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla Miilux OY'un üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımların gerçekleştirileceği aktarıldı.

'GELECEK NESİL SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNE KATKI SUNACAĞIZ'

Protokol imza törenine katılan Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, "FNSS ve Nurol Makina ile imzaladığımız bu teknik iş ortaklığı protokolü, Miilux OY Türkiye'nin savunma sanayiindeki uzun vadeli büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır. Bu iş birliğiyle, yalnızca mevcut projelere değil, gelecek nesil savunma sanayii projelerine de yüksek kalite standartlarımız ve teknik yetkinliğimizle katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Söz konusu iş birlikleriyle Türkiye'nin uluslararası prestijine katkı sağlayacak projelerde ana zırh çeliği tedarikçisi olacak Miilux OY'un, stratejik konumunun ve kurumsal itibarının önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu iş birliği ile aynı zamanda Miilux OY'un zırh çeliği alanındaki küresel yetkinliğinin, FNSS ve Nurol Makina'nın mühendislik ve platform kabiliyetleriyle bir araya getirilerek uluslararası pazarlarda güçlü ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ekosistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FNSS ve Nurol Makina'dan İş Ortaklığı

24 saat son dakika haber yayını
FNSS ve Nurol Makina'dan İş Ortaklığı
