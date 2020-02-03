Foça'da 16 kaçak göçmen ile 4 suriyeli organizatör yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Foça'da 16 kaçak göçmen ile 4 suriyeli organizatör yakalandı - Son Dakika

Foça'da 16 kaçak göçmen ile 4 suriyeli organizatör yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzeri hazırlık yaptıkları belirlenen Suriyeli 16 kaçak göçmen ve onları araçlarıyla ilçeye getiren, organizatör oldukları ileri sürülen 4 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Foça'da 16 kaçak göçmen ile 4 suriyeli organizatör yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzeri hazırlık yaptıkları belirlenen Suriyeli 16 kaçak göçmen ve onları araçlarıyla ilçeye getiren, organizatör oldukları ileri sürülen 4 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Kaçaklar yasal işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.15 sıralarında şüphe üzerine 35 MJ 205 plakalı otomobili durdurdu. Suriyeli araç sürücüsü Y.K.'nın sorgusundan bu araç ile birlikte herbirinde bir sürücü ve yurtdışına gidecek 4'er Suriyeli'nin bulunduğu 4 otomobille ilçeye giriş yaptıkları, kaçakları Yenifoça Harabeler Mevkii'ne bıraktıkları belirlendi. İlçede kısa sürede yapılan araştırmayla diğer Suriyeli sürücüler H.J.H., A.S. ve A.H. yakalandı. İfadeler doğrultusunda denizden ve karadan yapılan çalışmada,aralarında kadınların da olduğu 11'i yetişkin, 5'i çocuk toplam 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen botları patlamış ve su alarak Aslanburnu Mevkiinde karaya oturmuş halde bulundu.

Yasal işlemlerin ardından 16 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Organizatör şüphelisi 4 Suriyeli ise Foça Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Midilli Adası, Suriye, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
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