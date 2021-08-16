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Foça!da kitap dolu 30 gün! - Son Dakika

Foça!da kitap dolu 30 gün!

16.08.2021 08:22
Foça!da kitap dolu 30 gün!, System.String[]

14 Temmuz'da başlayan, Foça Belediyesi ve Sakin Kitap'ın birlikte düzenlediği Foça Kitap Günleri, Şair ve Yazar Şükrü Erbaş'ın söyleşi ve imza etkinliği ile sona erdi.

50 yıla yakındır şiir yazıyorum, toplumsal ve siyasal alandaki koşuşturmalar içindeki hayatım boyunca bir adım geri atmadan yer aldım diyen Şükrü Erbaş; edebiyat kavramı, şiirin ne olduğunu, şairin kim olduğu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Şiirle soluk almaya çalıştığını belirten Erbaş; Ekim ayında yayınlanacak 'İnsan Bir Eksik Sözdür' isimli yeni kitabından şiirler okudu.

Söyleşisinin sonunda soruları cevaplayan Şükrü Erbaş, kitaplarını imzaladı.

Foça Kitap Günlerine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yeniden edebiyat dolu, sağlıklı günlerde buluşmayı diledi

Foça!da kitap dolu 30 gün!

Asker, Kitap, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Foça!da kitap dolu 30 gün! - Son Dakika


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