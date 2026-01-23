Foça'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
B.E.Ş. (36) yönetimindeki 35 CUP 884 plakalı otomobil ile M.Ö. (20) idaresindeki 35 AR 758 plakalı otomobil, Hacı Limanı Küme Evler Sokak???????'ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücülerden M.Ö, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan M.Ö. ve 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
