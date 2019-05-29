Son Dakika Haberleri: Foça Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği'nden Başkan Gürbüz'e Ziyaret
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Foça Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği'nden Başkan Gürbüz'e Ziyaret

1 saat önce

Foça Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği üyeleri 31 Mart seçimlerinde Foça Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Fatih Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.

Foça Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği'nden Başkan Gürbüz'e Ziyaret, System.String[]

Görüşmede dernek faailyetleri ve belediye ile işbirliği konuları ele alındı.

Ziyarette Foça Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği Başkanı Günal Menemenli, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Şükrü Deniz, Recep Diker, Osman Mert, Volkan Ağır, Tamer Erduran ve Ömer Faruk Tunca'nın hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü yoğun programı nedeniyle ancak kutlama olanağı bulduklarını belirten Dernek Başkanı Günal Menemenli ilçenin huzur ve güvenliği için sivil insiyatif oluşturma amaçlı kamau yararına çalışan bir dernek olduklarını belirterek güvenlik güçleri,kamu kurumları ve halkın işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Menemenli ; "İlçemiz güvenli ortamı ve huzuryla tanınıyor. Bunun sürmesi için bizlerde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Göreve yeni başalayan Fatih Başkan' a çalışmalarında başarılar dilerken, dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalarda yanında olduğumuzu da ilettik." Dedi.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
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