"FOFO ve Bizim Çocuklar" belgeselinin galası Adana'da yapılacak

Adana Demir spor'un efsane spor adamı Muharrem Gülergin'in yaşam öyküsünün anlatıldığı, bir Adanalı belgeseli, "FOFO ve Bizim Çocuklar" gala gösterimi, 9 Kasım 2019'da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Türk Telekom Bölge Müdürü Yılmaz Tohumluoğlu ve film yönetmeni Adanalı Murat Ayman Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek film hakkında, ÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir ve Mali Sekreter Mutlu Mete'ye film hakkında bilgi verip, galaya davet ettiler.



Konuyla ilgili açıklama yapan yönetmen Murat Ayman, "FOFO ve Bizim Çocuklar" belgeseline, Adana Demirspor ile ilgili bu güne kadar yapılmış en kapsamlı tarih çalışması diyebiliriz. Adana Demirspor efsanesine gönül veren tüm Adanalıları da galada görmeyi arzuluyoruz" dedi.



Etkinliğin ücretsiz olduğunu kaydeden Ayman, belgesel gösteriminin ardından interaktif olarak soru-cevap şeklinde bir söyleşi gerçekleştirileceğini belirtti. - ADANA