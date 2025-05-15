Ford, fren fonksiyonunda yaşanan bir sorun nedeniyle 273 bin aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Bu durum, Ford'un araçlarının güvenliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutma politikasının bir parçasıdır. Araç sahipleri, araçlarını en yakın Ford bayisine getirerek ilgili fren fonksiyonu sorununun giderilmesini sağlayabilirler.
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15.05.2025 15:11:46. #7.12#
SON DAKİKA: Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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