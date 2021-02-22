Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika

Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı

22.02.2021 15:27

Ford Otosan, usulsüzlük yaptıkları tespit edilen iki çalışan hakkında suç duyurusunda bulundu ve alacak riski tutarı olan 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Koç Holding bünyesindeki Ford Otosan tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şirket bünyesinde iki çalışanın usulsüzlük yaptığının tespit edildiği ve 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA NEDENİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir."

Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı

Koç Holding, Ford Otosan, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika Ekonomi


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