CARMEDYA.COM - Ford, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni modelleriyle hibrid teknolojisini sergiliyor.







Marka, Puma EcoBoost yarı Hibrit, yeni Explorer ve Tourneo Custom şarj edilebilir (Plug-In) Hibrit modelleri ile yarı, tam ve plug-in hibrit güç aktarma organları sunan ilk Ford modeli olan yeni Kuga SUV dahil bugüne dek en geniş elektrikli araçlar serisini Frankfurt Otomobil Fuarında (Frankfurt Motor Show) tanıtıyor.



2022 sonuna kadar binek otomobil satışlarının yüzde 50'sinden fazlasının elektrikli araçlardan oluşmasını öngören Ford, tasarım kimliğinde yeni bir sayfa açan modeli Ford Puma'yı otomobil fuarında ilk kez sergiliyor.



Ford, bu yılın başlarında her yeni Ford otomobil serisinde yarı hibrit, tam hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir versiyonu olacağını ve Avrupalı müşterilere en kapsamlı elektrikli araç yelpazelerinden birinin sunulacağını duyurmuştu.



Marka, 2019'da sekiz adet olmak üzere 2024 yılına kadar 17 elektrikli aracını Avrupa pazarına sunacak. Ford, elektrikli güç aktarma organlarının 2022 sonuna kadar otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturacağını ve Ford'un elektrikli araç satışlarının konvansiyonel benzinli ve dizel araçları geçeceğini öngörüyor. Ford o zamana kadar 1 milyon elektrikli otomobil satmayı planlıyor.



The post Ford'un elektrik vizyonu Frankfurt'ta tanıtıldı appeared first on Carmedya.