Forkliftle Kuyumcudan Hırsızlık: Eşekle Kaçtı

11.02.2026 17:20
Kayseri'de hırsız, forkliftle kuyumcuyu soyması sonrası eşekle kaçtı, yakalandı ve tutuklandı.

KAYSERİ'de forkliftle kepenklerini kırarak içeri girdiği kuyumcu dükkanını soyup, olay yerinden eşekle uzaklaştıktan sonra polis tarafından yakalanıp, tutuklanan Mehmet Ç.'nin (26) ifadesine DHA ulaştı. Pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ç., "İldem'e kadar bana ait eşek üzerinde gittim. Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim" dedi.

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı. Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, saha çalışması ve kamera incelemesi sonucu şüphelinin Mehmet Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Mehmet Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprağa gömülü halde bulunan 150 gram altın ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Ç.'nin forkliftle kuyumcunun kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde babasına Mersin'e gideceğini söyleyerek evden çıktığını anlatan Mehmet Ç.'nin ifadesine DHA ulaştı. Mehmet Ç. ifadesinde, "İldem'e kadar bana ait eşek üzerinde gittim. Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forkliftle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim. Vitrine yöneldim. Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin'e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu bu yüzden gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.