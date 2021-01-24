Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı - Son Dakika

Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı

24.01.2021 16:20
Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı, System.String[]

Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İyi formu son bulan Fortuna Sittard ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta karşılaşmasında Fortuna Sittard, Ajax'ı ağırladı.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada kendi kalesine Polter ve 64. dakikada Haller attı. Sittard'ın tek sayısını ise 48. dakikada Tirpan kaydetti.

Ajax'ın 57. dakikada Labyad ile bulduğu gol, elle oynama nedeniyle VAR'dan geri döndü.

ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Ajax, puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Fortuna Sittard ise 19 puanla 13. sırada yer aldı.

Ajax, gelecek hafta Willem II'yi ağırlayacak. Fortuna Sittard ise Waalwijk deplasmanına gidecek.

Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı

Fortuna Sittard, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı - Son Dakika Spor


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