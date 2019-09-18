Forum Trabzon'da Festival Havası

Forum Trabzon düzenleyeceği "Aile Festivali" kapsamında 21 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçisi olan tüm aile bireylerinin keyifle katılacağı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Anne-Baba-Çocuk atölye çalışmalarından, yarışmalara, söyleşilerden, çeşitli oyunlara ve fotoğraf çekim alanlarına kadar her hafta sonu farklı bir etkinlik düzenlenecek. Aile Festivali'nde ziyaretçiler, ailece atolye çalışmalarına katılacak, birlikte oyunlar oynayacaklar. Hafta sonları kurulacak atölye alanında anne ve babalar çocukları ile birlikte her hafta farklı bir üreticilik sergileyecek. Kar küresi, akvaryum, ahşap kuş kafesi yapacaklar ve kağıt katlama sanatı "Origami" nin inceliklerini öğrenecekler. Ayrıca SpinSlotcar ve Hasbro Game ile heyecanlı anlar yaşayacaklar.



Çizgi Karakterler Trabzon'da



21-22 Eylül tarihlerinde ise TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakterleri, Kuti, Aypa, Rupi ve Enda Kare Takımı'nı Forum Trabzon'da oluşturuyor. Ayrıca TRT Çocuk'un bir diğer sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşacak.



Ünlüler ile yarışmalar



Aile Festivali kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü ünlü oyuncu Emre Kınay ile "Eşimi En İyi Ben Bilirim", 5 Ekim Cumartesi günü ise ünlü tiyatrocu ve sunucu Evrim Akın ile "Aileler Yarışıyor" yarışmaları da düzenlenecek.



Suzan Kardeş ile müzikle iç içe bir sohbet



Forum Trabzon festival kapsamında 12 Ekim Cumartesi günü ise usta sanatçı Suzan Kardeş'i ağırlayacak. Rumeli türküleri ile renklenecek sohbette yemekten, makyaja merak edilen herşey konuşulacak. - TRABZON