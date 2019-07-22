Son Dakika Haberleri: Frank Lampard Chelsea'nin Sezon Öncesi Kampanyası Konusunda İyimser
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Frank Lampard Chelsea'nin Sezon Öncesi Kampanyası Konusunda İyimser

1 saat önce

Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, Blues öncesinde iyimserliğini Japonya'da turuna devam ettiğini gösteriyor. Lampard, şu ana kadar oyuncu performansından memnun olduğunu söyledi.

Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, Blues öncesinde iyimserliğini Japonya'da turuna devam ettiğini gösteriyor. Lampard, şu ana kadar oyuncu performansından memnun olduğunu söyledi.
Frank Lampard Chelsea'nin Sezon Öncesi Kampanyası Konusunda İyimser
Frank Lampard, Chelsea, Japonya, Blues, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 
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