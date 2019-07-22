Frank Lampard Chelsea'nin Sezon Öncesi Kampanyası Konusunda İyimser
1 saat önce
Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, Blues öncesinde iyimserliğini Japonya'da turuna devam ettiğini gösteriyor. Lampard, şu ana kadar oyuncu performansından memnun olduğunu söyledi.
Chelsea
'nin menajeri Frank Lampard
, Blues
öncesinde iyimserliğini Japonya
'da turuna devam ettiğini gösteriyor. Lampard, şu ana kadar oyuncu performansından memnun olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05
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