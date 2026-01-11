Frankfurt'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Frankfurt'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

11.01.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Frankfurt'unda, polis kontrolünde kaçan yasa dışı göçmen ve arkadaşı gözaltına alındı.

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt kentinde, polis kontrolü sırasında kaçan 29 yaşındaki yasa dışı bir göçmen ve 25 yaşındaki arkadaşı, kısa süreli bir kovalamacayla yakalanarak, gözaltına alındı.

Frankfurt Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, devriye ekiplerinin durdurmak istediği aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve bir süre sonra sürücü aracı durdurarak, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Araçtaki 25 yaşındaki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Araçtaki belgelerden kimliği tespit edilen 29 yaşındaki sürücü ise kısa süre sonra yakalandı.

Polis, sürücünün geçerli bir sürücü belgesine sahip olmadığını ve üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir banka kartı bulunduğunu açıkladı. Her iki kişinin de Almanya'da yasa dışı şekilde bulunduğu belirtildi.

Zorunlu trafik sigortasının olmadığı otomobili polis muhafaza altına aldı. Aracın geldiği ülke ve gözaltına alınanların uyruğuna ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Frankfurt, Güvenlik, Almanya, Göçmen, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Frankfurt'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:30:46. #7.11#
SON DAKİKA: Frankfurt'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.