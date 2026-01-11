Frankfurt'ta Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt kentinde, polis kontrolü sırasında kaçan 29 yaşındaki yasa dışı bir göçmen ve 25 yaşındaki arkadaşı, kısa süreli bir kovalamacayla yakalanarak, gözaltına alındı.

Frankfurt Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, devriye ekiplerinin durdurmak istediği aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve bir süre sonra sürücü aracı durdurarak, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Araçtaki 25 yaşındaki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Araçtaki belgelerden kimliği tespit edilen 29 yaşındaki sürücü ise kısa süre sonra yakalandı.

Polis, sürücünün geçerli bir sürücü belgesine sahip olmadığını ve üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir banka kartı bulunduğunu açıkladı. Her iki kişinin de Almanya'da yasa dışı şekilde bulunduğu belirtildi.

Zorunlu trafik sigortasının olmadığı otomobili polis muhafaza altına aldı. Aracın geldiği ülke ve gözaltına alınanların uyruğuna ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.