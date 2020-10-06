Fransa Açık'ta favoriler çeyrek finalde - Son Dakika

Fransa Açık'ta favoriler çeyrek finalde

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Sofia Kenin ve Petra Kvitova çeyrek finale yükseldi.

Fransa Açık'ta favoriler çeyrek finalde, System.String[]

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Sofia Kenin ve Petra Kvitova çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dokuzuncu günü, dördüncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Fransa Açık'ta üst üste 11. kez çeyrek finale yükselen Sırp raket, 17 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Fransa Açık'ta ilk kez çeyrek finale yükselen Yunan tenisçi, 13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublyov'un rakibi oldu.

Tek kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, dünya 49'uncusu Fransız Fiona Ferro'yu 2-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi. Kenin, bugüne ertelenen Ons Jabeur-Danielle Collins maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, klasmanın 39. sırasındaki Çinli Shuai Zhang'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı ve Alman Laura Siegemund ile eşleşti.

Nadal ve Thiem yarı final için korta çıkacak

Çeyrek final maçlarının başlayacağı turnuvada bugün, tek erkeklerde son 3 yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 75'incisi İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.

3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, klasmanın 131. sırasındaki Arjantinli Nadia Podoroska ile dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek de İtalyan Martina Trevisan ile korta çıkacak.

Novak Djokoviç, Roland Garros, Fransa, Rus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Açık'ta favoriler çeyrek finalde - Son Dakika Spor

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