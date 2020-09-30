Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda - Son Dakika

Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal ile Dominic Thiem üçüncü tura yükseldi.

Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda, System.String[]

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal ile Dominic Thiem üçüncü tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın dördüncü gün akşam seansı, ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 saat 40 dakika süren mücadelenin ardından dünya 211'incisi ABD'li Mackenzie McDonald'ı 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. İspanyol tenisçi, üçüncü turda İtalyan Stefano Travaglia ile karşılaşacak.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise dünya 310 numarası ABD'li Jack Sock'ı 6-1, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek üst turda dünya 25 numarası Casper Ruud ile eşleşti.

Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise dünya 78 numarası Pierre-Hugues Herbert karşısında zorlanmasına rağmen turu geçen taraf oldu.

Alman tenisçi, 3 saat 59 dakika süren zorlu mücadeleyi 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak üçüncü turda İtalyan Marco Cecchinato ile karşılaşmaya hak kazandı.

Gauff elendi

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, vatandaşı dünya 73 numarası Irina- Camelia Begu'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek 3. turda 25 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'nın rakibi oldu.

Dünya klasmanının 159'uncu sırasında yer alan İtalyan Martina Trevisan ise turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen 16 yaşındaki dünya 53 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 4-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek tek kadınlarda sürprize imza attı.

Djokovic ve Pliskova yarın korta çıkacak

İkinci tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya 66 numarası Litvanyalı Ricardas Berankis ile mücadele edecek.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 60 numarası Uruguaylı Pablo Cuevas'la karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi, dünya 43 numarası Letonyalı Jelena Ostapenko olacak.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 93 numarası Rumen Ana Bogdan'ın karşısına çıkacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Rafael Nadal, İtalyan, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Fenerbahçeli Zanka'ya, eski takımı Kopenhag talip oldu
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı         
22:03
Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu         
21:21
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 23:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa Açık'ta Nadal ile Thiem üçüncü turda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei