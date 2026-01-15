Fransa Askerleri Grönland'a Gönderildi - Son Dakika
Politika

Fransa Askerleri Grönland'a Gönderildi

15.01.2026 15:00
Macron, Danimarka'nın talebiyle askeri tatbikat için Fransız askerlerinin Grönland'a gittiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'nın talebi üzerine askeri tatbikatlara katılmak üzere Fransız askerlerinin Grönland'a gönderildiğini açıkladı.

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın topraklarına katmak istediği Danimarka'ya bağlı Grönland'a asker gönderiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyadan gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, Danimarka'nın talebi üzerine askeri tatbikatlara katılmak üzere Fransız askerlerinin Grönland'a gönderilmesine karar verdiğini belirtti. Macron, "Fransa'nın Danimarka tarafından Grönland'da düzenlenen ortak tatbikatlara, Arktik Dayanıklılık Operasyonu'na katılmasına karar verdim. İlk Fransız askeri birlikleri zaten yolda. Diğerleri de onları takip edecek" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Kutup Bölgeleri Büyükelçisi Olivier Poivre d'Arvor, France Info'ya verdiği röportajda, Grönland'a gönderilen askerlerin dağ uzmanları olduğunu söyledi.

NATO ülkeleri asker göndereceğini açıklamıştı

Almanya, Norveç ve İsveç de dün destek amacıyla Grönland'a asker gönderileceğini duyurmuştu. Danimarka, Grönland'a yapılacak bir saldırının NATO'nun sonunu getireceği konusunda uyarıda bulunmuş, adada "NATO müttefikleriyle yakın iş birliği içinde" askeri varlığını genişleteceğini belirtmişti.

ABD'nin Grönland'ın kuzeybatısındaki Pituffik Uzay Üssü'nde yaklaşık 150 askeri bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İHA

