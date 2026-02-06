Fransa Bakanı Barrot Lübnan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa Bakanı Barrot Lübnan'da Temaslarda Bulundu

06.02.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Lübnan'da Başbakan Selam ve Meclis Başkanı Berri ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Beyrut'taki resmi temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Lübnan Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Selam, Barrot ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, 5 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan Lübnan ordusuna destek konferansına yönelik hazırlıklar ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Fransız Bakan Barrot, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Berri ile de görüştü.

Görüşmede, Lübnan'a ordusuna destek ve ikili ilişkiler değerlendirildi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Politika, Lübnan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Bakanı Barrot Lübnan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:05:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Bakanı Barrot Lübnan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.