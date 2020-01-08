Fransa'da 10 yaşındaki çocuk uçağın iniş takımlarında ölü bulundu - Son Dakika

Çocuğun uçağa nasıl bindiği netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Air France'dan yapılan açıklamada, Fildişi Sahili 'nin başkenti Abidjan'da uçağa kaçak binen çocuğun cesedinin, pist görevlileri tarafından bulunduğu kaydedildi.

Fransa 'nın başkenti Paris 'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yapan uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunduğu bildirildi.

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