Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü

Fransa'nın Indre-et Loire bölgesinde bulunan Loches kentinde meydana gelen kazada, microlight ile turist uçağı havadayken çarpıştı. Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti.

Çarpışan iki uçağın enkazı bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını belirtti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.