Fransa'da 2012'den bu yana bebek ölümlerinde büyük artış görüldü - Son Dakika
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Fransa'da 2012'den bu yana bebek ölümlerinde büyük artış görüldü

02.03.2022 18:57
Fransa'da 2012'den bu yana bebek ölümlerinde büyük artış görüldü

Fransa'da 2012'den bu yana bebek ve yeni doğan ölümlerinde yüksek artış kaydedildiği bildirildi.

Fransa'da 2012'den bu yana bebek ve yeni doğan ölümlerinde yüksek artış kaydedildiği bildirildi.

The Lancet Regional Health-Europe gazetesinde çıkan habere göre, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM), Paris Üniversitesi, Ile-de-France Üniversite Hastanesi ve Nantes Üniversitesi Hastanesinden uzmanlar, Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılarla iş birliği içinde, Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2001-2019 yıllarındaki verilerini inceledi.

Ortaya çıkan veriler, ülkede 2012'den bu yana çocuk ölümlerinde büyük artış olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu dönemde, 1 yaşın altındaki 14 milyon 622 bin 96 bebekten 53 bin 77'sinin hayatını kaybettiğini, bunun yeni doğan 1000 bebekten 3,63'ünün 1 yaşını doldurmadan vefat ettiği anlamına geldiğini tespit etti.

Anne sağlığı ve ailenin sosyoekonomik durumu faktörü

Bebek ölümlerindeki artışa ilişkin birkaç hipotez öne süren araştırmacılar, en başat nedenler arasında erken doğum ve konjenital anomali faktörlerine yer verdi.

Uzmanlar bunların da hamilelik öncesi ve sırasında anne sağlığından ve ailenin sosyoekonomik durumundan kaynaklanabileceğini belirtti.

Ayrıca, Fransa Ulusal Perinatal Kurumu verilerine dayanılarak hamilelik döneminde annenin çalışma yaşı, kilosu ve tütün ürünlerini kullanmasının da bebek ölümlerine etki ettiğine işaret edildi.

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Paris Üniversitesi, Fransa, Europe, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 2012'den bu yana bebek ölümlerinde büyük artış görüldü - Son Dakika


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