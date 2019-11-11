Son Dakika Haberleri: Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı
Son Dakika Dünya Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

7 saat önce

Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı, System.String[]

Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fransa'nın Drome bölgesindeki Montelimar kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.


Deprem, Fransa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayrılıkçı Katalanlar, İspanya-Fransa yolunu kesti
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı Ankaragücü, borç dosyalarının çözümü için FIFA ile görüşmelere başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]