Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

Fransa'nın Drome bölgesindeki Montelimar kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Lyon , Montpellier , Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

Fransa 'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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