Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı
7 saat önce
Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Fransa'nın Drome bölgesindeki Montelimar kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
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