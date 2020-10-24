Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın - Son Dakika

Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın

24.10.2020 19:56

Son dakika gündem haberine göre Fransa'nın Le Havre kentinde bulunan 8 bin metrekarelik boş depoda yangın çıktı.

Fransa'nın Le Havre kentinde bulunan 8 bin metrekarelik boş depoda yangın çıktı.

Fransa'nın kuzeyinde yer alan sahil kenti Le Havre'de bulunan 8 bin metrekarelik boş bir depoda yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yetkililer, yaklaşık 150 kişinin yangın nedeni ile bölgeden tahliye edildiğini aktarırken, yangının çevredeki evlere zarar vermediğini ifade etti. Yangına, 94 itfaiyeci ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor. Polis bölgeyi güvenlik kordonu altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

(Özlem Kaplan/İHA)

Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın
Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın
Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın
Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın

Le Havre, Fransa, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Fransa'da 8 bin metrekarelik depoda yangın - Son Dakika

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