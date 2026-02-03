Fransa'da 800 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Fransa'da 800 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

03.02.2026 13:06
Ticaret Bakanlığı, Fransa'da düzenlenen operasyonla 799 bin 500 paket kaçak sigara yakalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, sınır aşan organize kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin istihbarat çalışmaları ve uluslararası iş birliği sayesinde Fransa'da önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen istihbarat ve risk analizi çalışmaları neticesinde; Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan Hollanda'ya hareket eden, İzmir Aliağa Limanı'na transit olarak uğrayan ve yasal yükünü sigara olarak beyan eden bir konteyner takibe alındığı belirtildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu yükün nihai varış noktası olan Fransa'da beyan edilmeyeceği yönünde şüphe oluşması üzerine, Fransa Gümrük İdaresi ile derhal bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Paylaşılan istihbarat doğrultusunda, Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Fos-sur-Mer Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 16 ton ağırlığındaki kaçak tütün yakalamasının "rekor seviyede bir operasyon" olduğu ifade edilerek, operasyon kapsamında tütün kaçakçısı şahıs tutuklandı.

Operasyonun ardından, Fransız makamları tarafından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne resmi bir teşekkür mektubu iletildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bağımlılıkla mücadele, kamu sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması hedefleri doğrultusunda, kaçakçılığın her türüyle ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele edilmeye devam edileceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Ekonomi, Fransa, Son Dakika

