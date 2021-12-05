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Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi - Son Dakika

Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi

05.12.2021 22:50

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, düzenlenen gösterilerde protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, düzenlenen gösterilerde protesto edildi.

Çok sayıda sendika, kuruluş ve Antifa isimli sol örgütün çağrısıyla Paris'in Barbes Mahallesi'nde toplanan göstericiler, Villette Mahallesi'ne yürüdü.

Göstericiler, Zemmour ve aşırı sağ karşıtı pankartlar taşıdı, slogan attı.

Bir grup eylemci de Zemmour'un miting düzenlediği Paris'in yakınındaki Villepinte fuar merkezin çevresinde toplandı. Burada polis ile göstericiler arasında gerginlikler yaşandı.

Polisin Fuar merkezinin çevresinde bulunanların kimlik kontrolünü yaptığı görüldü.

Paris'teki gösterilerde 48 kişi gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre, başkentteki gösterilere 2 bin 200 kişi katıldı.

Zemmour, mitingi Villette'teki fuar merkezinde planlamış, daha sonra "güvenlik" nedenlerinden dolayı Villepinte fuar merkezinde yapmaya karar vermişti.

"Onlara asimile olmayı teklif ediyorum"

Öte yandan, Zemmour, düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, yeni siyasi parti kuracağını ve isminin "Reconquete" olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal etmek istediğini ifade eden Zemmour, Fransız vatandaşlığını alabilmek için gerekli şartları sıkılaştıracağını söyledi.

Zemmour, ülkedeki yabancılara verilen sosyal yardımları durdurmak istediğini ifade etti.

Irkçı olduğunu reddeden Zemmour, Nisan 2022'deki cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve ideolojisini yeneceğini iddia etti.

Zemmour, suç işleyen yabancıların sistematik olarak sınır dışı edilmesini istediğini dile getirdi.

"0 göç bizim açık siyasi hedefimiz olacak." diyen Zemmour, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde iltica hakkını birkaç kişiyle sınırlandıracağını söyledi.

Zemmour, "Bizim kardeşimiz olmak isteyen Müslümanlara elimizi uzatıyoruz. Onlara asimile olmayı teklif ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada Zemmour'un konuşma yaptığı sırada aşırı sağcı taraftarları, "Irkçılığa Hayır" yazan tişört giyenlere saldırdı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği, personeline, Zemmour'un protesto edileceği eylemlerden uzak durmasını tavsiye etmişti.

Aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkan Zemmour, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağırmıştı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro cezaya çarptırılmıştı.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi
Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi
Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi
Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi - Son Dakika


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