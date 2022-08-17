Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi - Son Dakika
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Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi

17.08.2022 21:40
Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi

Fransa'da dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı.

Fransa'da dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, güneydeki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde öğlen saatlerinde ve akşam üstü şiddetli fırtınalar meydana geldiğini, yerel saatle 19.00 sularında fırtınaların şiddetinin azaldığını bildirdi.

Saint-Chamond ve Amberieu gibi farklı kentlerde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve fırtınaların beraberinde dolunun etkili olduğu ifade edildi.

Sağanak, sele dönüştü

Aynı bölgedeki farklı kentlerde yer yer sağanağın etkili olduğu aktarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lyon metropolüne bağlı Feyzin ve Saint-Genis-Laval kentlerinin yanı sıra Saint-Etienne kentinde sel meydana geldi.

"Turuncu" alarm

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış riski sebebiyle ülkede "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 8'den 13'e yükseltildi.

Ülkedeki diğer vilayetlerin tamamında aynı sebeple "sarı" alarm durumu devam ediyor.

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Kaynak: AA

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