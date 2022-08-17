Saint-Chamond ve Amberieu gibi farklı kentlerde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve fırtınaların beraberinde dolunun etkili olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi - Son Dakika

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