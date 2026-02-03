Fransa'da Gensoru Önergeleri Reddedildi - Son Dakika
Fransa'da Gensoru Önergeleri Reddedildi

03.02.2026 03:16
Fransa'da muhalefetin sunduğu iki gensoru önergesi, yeterli destek bulamayarak reddedildi.

Fransa'da muhalefet partilerinin, 2026 bütçe tasarısını Meclis'te oylama yapmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullanan hükümete karşı sunduğu 2 gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamayarak reddedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetine karşı aşırı solcu ve aşırı sağcı partiler tarafından sunulan iki gensoru önergesi Ulusal Meclis'te oylandı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu gensoru önergesine 260, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin gensoru önergesine ise 135 milletvekili destek verirken, hükümetin düşmesi için yeter oy sayısı olan 289'a ulaşılamadı.

Gensoru önergelerinin reddedildiği oylamada, Sosyalist Parti (PS) milletvekillerinin hükümetten yana pozisyon alması belirleyici oldu.

Lecornu, 2026 bütçe tasarısında muhalefetle uzlaşı sağlanamamasının ardından ocakta anayasal yetkisini kullanarak, tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan geçireceğini duyurmuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor. Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Kaynak: AA

