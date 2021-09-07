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Fransa'da, Lafarge'nin DEAŞ'a finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortaklıkla" suçlanabilmesinin önü açıldı - Son Dakika

Fransa'da, Lafarge'nin DEAŞ'a finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortaklıkla" suçlanabilmesinin önü açıldı

07.09.2021 16:40
Fransa'da, Lafarge'nin DEAŞ'a finansmandan ötürü

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'ye DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara vardı.

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'ye DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara vardı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'ye yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması" davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edildi.

Paris Temyiz Mahkemesinin, Lafarge'ye yöneltilen "insanlığa karşı işlenen suça ortak olma suçlamasını" iptal etme kararını bozan Yargıtay, alt mahkemenin farklı hakimlerle Lafarge'nin iptal başvurusunu yeniden değerlendirmesini istedi.

Terörü finanse etme suçlamasına teyit

Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesinin onayladığı "terörü finanse etmek" suçlamasına Lafarge'nin itirazını kabul etmeyerek, "terörist bir gruba verilen fonların terörü finanse etmek suçlaması için yeterli olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, alt mahkemenin Lafarge'ye "Suriyeli çalışanların hayatlarını tehlikeye atmakta suçlaması" yöneltilebileceği kararına yönelik Lafarge'nin itirazını haklı bulan Yargıtay, suçlamayla ilgili başvuruyu yeniden değerlendirmek üzere Paris Temyiz Mahkemesine geri gönderdi.

Lafarge'ye yönelik suçlamalar 2017'de soruşturulmaya başlanmıştı

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.

Fransız devletinin, Lafarge ile DEAŞ arasındaki anlaşmadan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı

Temmuz ayında ortaya çıkan Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notta, Lafarge'nin Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı, sonraki aylarda fabrikayı ele geçiren DEAŞ'ın Lafarge'ye ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği bilgisi yer alıyordu.

Bu notla, devletin şirket ile terör örgütü arasındaki anlaşmadan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

AA, Lafarge'nin DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı

Anadolu Ajansının (AA) elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'nin, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

AA'nın bugün yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'yi, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti.

DEAŞ, Lafarge'den aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Yargıtay, Anayasa, Fransa, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da, Lafarge'nin DEAŞ'a finansmandan ötürü 'insanlığa karşı suça ortaklıkla' suçlanabilmesinin önü açıldı - Son Dakika


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