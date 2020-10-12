Fransa'da polis karakoluna 40 kişi havai fişeklerle saldırdı - Son Dakika

Fransa'nın Champigny-sur- Marne kentindeki bir polis karakoluna havai fişeklerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Paris Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Paris'in güneydoğusundaki Champigny-sur-Marne kentinde 40 kişilik grup karakola havai fişekle saldırdı.

Yaklaşık bir saat süren saldırıda yaralananan olmazken 5 polis aracı ve karakolun giriş camları hasar gördü.

Karakol yakınında yapılan incelemede çok sayıda havai fişek kovanı bulundu.

Polis saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Diğer yandan saldırının uyuşturucu çeteleri tarafından polisle süren bir hesaplaşma nedeniyle düzenlediği belirtiliyor.

Başbakan Jean Castex de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada polisin uyuşturucuyla mücadelede geri adım atmayacağını söyledi ve güvenlik birimlerinin güçlendirileceğiniki kaydetti.

Aynı karakol daha önce de birçok defa benzer saldırılara maruz kalmıştı.