Son Dakika Haberleri: Fransa'da Sarı Yelekliler'den Medyaya Tepki: İşbirlikçi Gazeteciler

Fransa'da Sarı Yelekliler'den Medyaya Tepki: İşbirlikçi Gazeteciler

1 saat önce

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri 7. haftasında, göstericilerin hedefinde basın ve medya kuruluşları vardı.

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Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri 7. haftasında, göstericilerin hedefinde basın ve medya kuruluşları vardı. Le Parisien gazetesi yakınlarında araçların ateşe verilmesi, eylemi gerçekleştirenlerin Sarı Yelekliler olabileceğini düşündürürken, yetkililer sorumluları henüz bulamadı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:19 

Fransa, Dünya
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