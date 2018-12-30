Fransa'da Sarı Yelekliler'den Medyaya Tepki: İşbirlikçi Gazeteciler
1 saat önce
Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri 7. haftasında, göstericilerin hedefinde basın ve medya kuruluşları vardı.
Fransa
'da Sarı Yelekliler'in eylemleri 7. haftasında, göstericilerin hedefinde basın ve medya kuruluşları vardı. Le Parisien gazetesi yakınlarında araçların ateşe verilmesi, eylemi gerçekleştirenlerin Sarı Yelekliler olabileceğini düşündürürken, yetkililer sorumluları henüz bulamadı
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:19
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