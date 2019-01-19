Son Dakika Haberleri: Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda

1 saat önce

Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı.

Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Paris, Hükümet, Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu

Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den Yorum: Memnun Edici Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:41:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]