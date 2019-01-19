Fransa'da Sarı Yelekliler Yeniden Sokaklarda
1 saat önce
Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı.
Fransa
'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başkent Paris
başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için bir kez daha sokağa çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:14 Kaynak: AA
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