Fransa'da Savaş Uçağı Kayboldu
1 saat önce
Fransa'da Mirage 2000D model savaş uçağı Jura bölgesinde radardan kayboldu.
Fransa
'da Mirage 2000D model savaş uçağı Jura bölgesinde radardan kayboldu. Fransa'da Nancy-Ochey Hava Üssü'nden kalkan bir uçağın ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kaybolduğu açıklandı. Uçağın İsviçre
sınırına yakın bölgede kaybolduğunu açıklayan yetkililer uçakta 2 mürettebatın olduğunu bildirdi. Bölgenin kar fırtınası ve yoğun sisin etkisi altında olması sebebiyle, arama kurtarma çalışmalarını helikopterle yapılamadığı belirtildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, geniş çapta arama çalışmalarının başladığı ifade edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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