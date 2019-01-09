Son Dakika Haberleri: Fransa'da Savaş Uçağı Kayboldu

Fransa'da Savaş Uçağı Kayboldu

1 saat önce

Fransa'da Mirage 2000D model savaş uçağı Jura bölgesinde radardan kayboldu.

Fransa'da Savaş Uçağı Kayboldu, System.String[]
Fransa'da Mirage 2000D model savaş uçağı Jura bölgesinde radardan kayboldu. Fransa'da Nancy-Ochey Hava Üssü'nden kalkan bir uçağın ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kaybolduğu açıklandı. Uçağın İsviçre sınırına yakın bölgede kaybolduğunu açıklayan yetkililer uçakta 2 mürettebatın olduğunu bildirdi. Bölgenin kar fırtınası ve yoğun sisin etkisi altında olması sebebiyle, arama kurtarma çalışmalarını helikopterle yapılamadığı belirtildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, geniş çapta arama çalışmalarının başladığı ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Nancy, Fransa, Güncel
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