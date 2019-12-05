Son Dakika Haberleri: Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor
Son Dakika Dünya Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor - Son Dakika Dünya

Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor

6 saat önce

Fransa'da, Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifi, 127 Yahudi akademisyenin karşı çıkma çağrısına rağmen parlamentoda kabul edildi.

Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor, System.String[]

Fransa'da, Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifi 127 Yahudi akademisyenin karşı çıkma çağrısına rağmen parlamentoda kabul edildi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki partisi İlerleyen Cumhuriyet (LREM) tarafından yapılan teklifin kabul edilmesiyle, Uluslararası Holokost Anma İttifak'nın (IHRA) antisemitizm tanımlamasını onaylandı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:43 
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