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Fransa'da Siyonizm karşıtlığının suç sayılması yasasına tepki: İsrail'in beklentilerini karşılıyor
6 saat önce
Fransa'da, Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifi, 127 Yahudi akademisyenin karşı çıkma çağrısına rağmen parlamentoda kabul edildi.
Fransa'da, Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifi 127 Yahudi akademisyenin karşı çıkma çağrısına rağmen parlamentoda kabul edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki partisi İlerleyen Cumhuriyet (LREM) tarafından yapılan teklifin kabul edilmesiyle, Uluslararası Holokost Anma İttifak'nın (IHRA) antisemitizm tanımlamasını onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:43
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