Emeklilik reformu karşıtları, Macron'un ziyaret ettiği şehirde raylarda eylem yaptı - Son Dakika
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Emeklilik reformu karşıtları, Macron'un ziyaret ettiği şehirde raylarda eylem yaptı

25.04.2023 17:33

Fransa'da süren tartışmalı emeklilik reformunun karşıtları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geldiği Loir-et-Cher vilayetinin Vendome şehrindeki tren raylarına inerek eylem başlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ellerinde sendika flamaları olan çok sayıda göstericinin tren raylarına inerek protesto başlattığı görülüyor. Protestocular Macron'un emeklilik reformunu geri çekmesini talep etti.

VALİLİKTEN GÖSTERİ YASAĞI

Loir-Et- Cher Valiliği de ülkede terör tehdidinin devam ettiği ve Macron'un hedef olabileceği gerekçesiyle Fransız Cumhurbaşkanı'nın ziyaret gerçekleştirdiği alanda gösteri düzenlenmesini yasakladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI JENARATÖR NAKLEDİLDİ

Diğer yandan, kentteki protestocuların Macron'u ziyaret edeceği yerlerde yapacakları olası elektrik kesintilerine karşı Elysee Sarayı'nın jeneratörler naklettiği görüldü. Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, Macron'un geçen hafta bir okula yaptığı ziyaret sırasında, eğitim kurumunun elektriğini kesmişti.

Emeklilik reformu karşıtları, Macron'un geldiği kentte raylarda eylem başlattı

OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA
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