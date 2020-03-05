Fransa'da tren raydan çıktı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da tren raydan çıktı: 10 yaralı - Son Dakika

Fransa'da tren raydan çıktı: 10 yaralı

6 saat önce

Fransa'da Strasbourg-Paris seferini yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'da tren raydan çıktı: 10 yaralı, System.String[]

Fransa'da Strasbourg- Paris seferini yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişinin yaralandığı belirtildi.


Fransa'da Strasbourg-Paris tren hattında yüksek hızlı trenin yerel saatle 07.30 sıralarında raydan çıktığı belirtildi. Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, kazada makinistin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı makinistin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yolcular yaptıkları açıklamada, trenin raydan çıkmadan önce bir yere çarptığını söyledi. - PARİS

Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı
Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da tren raydan çıktı: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]