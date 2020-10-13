Fransa'da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı - Son Dakika

Fransa'da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı

13.10.2020 19:01
Fransa'da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı, System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.

Darmanin, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ülkenin Herault bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve 9 iş yerinin kapatıldığını kaydetti.

Bu yılın başından bu yana toplam 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Darmanin, geçen ay 4,2 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 1189 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı - Son Dakika

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